«Локомотив» назвал состав на матч в Нижнем Новгороде

Воскресную программу девятого тура Премьер-лиги будет закрывать матч между «Пари НН» и «Локомотивом». Главный тренер московской команды Михаил Галактионов решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьёв, Пиняев.

Матч между «Пари НН» и «Локомотивом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Локомотив» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.