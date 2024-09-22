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«Локомотив» назвал состав на матч в Нижнем Новгороде

22 Сентября 2024 • 17:50 Комментировать
Пари НН
0:0
Локомотив Москва
1 5.70 X 4.30 2 1.60
1-й тайм

Воскресную программу девятого тура Премьер-лиги будет закрывать матч между «Пари НН» и «Локомотивом». Главный тренер московской команды Михаил Галактионов решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьёв, Пиняев.

Матч между «Пари НН» и «Локомотивом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Локомотив» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва

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