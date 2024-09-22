Джикия рассказал, когда будет готов на 100%

Защитник Георгий Джикия в воскресенье попал в заявку «Химок» на матч девятого тура Премьер-лиги против «Оренбурга». Впрочем, опытный футболист на поле так и не появился. Сам Джикия дал комментарий на этот счёт.

«Не обиделся, что не вышел на поле сегодня. Я не готов на сто процентов помочь команде. Думаю, что буду готов к октябрю», - цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Химки» не смогли обыграть «Оренбург» на своём поле – матч завершился вничью со счётом 0:0. На текущую минуту подмосковная команда располагается на 14-й позиции в турнирной таблице российского чемпионата.