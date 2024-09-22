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Джикия высказался об адаптации в «Химках»

22 Сентября 2024 • 17:28 Комментировать
Химки
0:0
Оренбург

Футболист «Химок» Георгий Джикия дал комментарий по поводу своей адаптации в подмосковной команде.

«Меня очень хорошо приняли в команде. Со многими ребятами я был знаком. Не только с футболистами, но и с людьми из административного штаба. Много времени на адаптацию не пришлось уделять. Что касается поля и раздевалки, тоже очень быстро адаптировался», - цитирует Джикию «Чемпионат».

Отметим, что за «Химки» 30-летний Джикия пока что не играл. В подмосковный клуб опытный защитник перебрался десять дней назад в статусе свободного агента. Минувшим летом продлевать контракт с Джикией не захотел «Спартак».

Напомним, что «Химки» в воскресенье набрали один зачётный балл, сыграв вничью с «Оренбургом» на своём поле – 0:0. На текущую минуту подмосковная команда занимает 14-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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