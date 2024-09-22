«Оренбург» выдал худшую серию в РПЛ на выезде

В воскресенье «Химки» и «Оренбург» встречались в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Команды не смогли выявить сильнейшего – после финального свистка на табло остался гореть счёт 0:0.

Таким образом, серия «Оренбурга» без побед в Премьер-лиге на выезде достигла 15 матчей. Как сообщает Opta, это худшая серия «горожан» в топ-дивизионе российского футбола.

В последний раз «Оренбург» выигрывал гостевой матч Премьер-лиги чуть больше года назад – 17 сентября 2023 года. Тогда «горожане» выиграли в гостях у «Локомотива» со счётом 2:0.

Добавим, что на текущую минуту «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.