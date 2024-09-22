Артига: «Результат довольно удовлетворительный»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Ваша реакция на удаление Гогуа?

- Так получается, что у нас не проходит ни одной игры без какого-то происшествия или чего-нибудь подобного. Тем не менее, в первом тайме отыграли очень хорошо. В целом по игре были моменты забить, 2-3 эпизода в первом тайме. Но не получилось. В целом хочу сказать, что команда сделала отличную попытку, отработала в обороне. То есть бились, как могли.

- После красной решили снять с игры Бакаева. Он бурно реагировал на эту замену. Почему именно Бакаева?

- Такой выбор был обусловлен тем, что мне пришлось выбирать, и я выбрал Бакаева. Но в целом он хорошо играл и показал себя. Сейчас у него абсолютно нормальное состояние.

- Вышел в конце Панченко, получил повреждение, задняя поверхность бедра. Замен больше не было, он через боль и на травме доигрывал матч?

- Опять же видите? Делаю замену, и через пять минут что-то происходит, какие-то происшествия такие. Все-таки единственное, что нам остается делать, - продолжать делать то же самое и играть дальше.

- Учитывая эти происшествия, итоговый счет вас устраивает?

- Не могу сказать, что меня устраивает такой счет. Тем не менее, если учитывать, что у нас удалили одного игрока, и мы все 60 минут провели в меньшинстве, то результат довольно удовлетворительный.