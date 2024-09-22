Деограсия: «Час играли с лишним игроком, этот матч нужно было выигрывать»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Химками».

- Этот матч нужно было выигрывать. Соперник остался в меньшинстве. На минуте 30-й примерно, то есть мы час играли с лишним игроком, имели преимущество. Этот матч нужно было выигрывать. К сожалению, принимали решения неправильные индивидуальные. Также хотел бы сказать, что «Химки» очень хорошо располагались позиционно на поле. Очень тяжело было эту оборону вскрыть.

- Вам могла помешать красная карточка «Химок»? Как будто «Оренбургу» стало сложнее играть в большинстве.

- Я бы всегда хотел, чтобы было 10 игроков. Но опять же нужно было забивать, принимать решения. Команда «Химок» очень хорошо отработала этот матч.