Игроки «Спартака» поддержали Маркиньоса после смерти его отца

Отец футболиста «Спартака» Маркиньоса погиб в дорожно-транспортном происшествии, поэтому бразилец срочно уехал на родину. В субботу «красно-белые» проводят дерби против «Динамо», и после гола футболисты поддержали Маркиньоса. Они продемонстрировали футболку бразильского игрока.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Динамо» во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. За половину тайма в столичном дерби уже было забито три гола, и на табло горит счёт 2:1.

Добавим, что «Спартак» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.