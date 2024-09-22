«Спартак» снова забил «Динамо», Барко вывел хозяев вперёд

«Спартак» с «Динамо» продолжают радовать болельщиков голами в матче девятого тура Премьер-лиги. На третьей минуте Константин Тюкавин реализовал выход один на один, а Манфред Угальде быстро сравнял счет. На экваторе первого тайма арбитр посмотрел видео нарушения правил и поставил пенальти за игру рукой Элазара Дасы. Эсекьель Барко с точки на силу пробил в левый угол ворот, а голкипер не дотянулся.

2:1 у нас, «Спартак» настигает «Локомотив» на третьем месте, «Динамо» - пятое. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.