Жирков рассказал, как реагировал на критику

Бывший игрок национальной сборной России Юрий Жирков высказался насчёт критики, с которой ему приходилось сталкиваться. По ходу своей карьеры Жирков поиграл в России за несколько крупных клубов, в частности за ЦСКА и «Зенит».

«Такие трансферы будут всегда: из ЦСКА в «Зенит», из «Зенита» в «Спартак». Болельщикам это самим интересно – поскандировать плохие слова. Когда кричали мне, это подстёгивало. Хотелось показать свой лучший футбол», - цитирует Жиркова Sport24.

Добавим, что последним клубом в профессиональной карьере Юрия Жиркова стали «Химки». В настоящий момент 41-летний футболист выступает в Медиалиге.

Отметим, что в последнее время с критикой сталкивается нападающий Александр Соболев, который перешёл летом из «Спартака» в «Зенит».