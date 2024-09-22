Филин: «Не знаю, красная Гогуа была - не была, спорно»

Лучший футболист встречи «Химки» - «Оренбург» Александр Филин для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Можно ли поздравить с таким результатом, учитывая, что час играли в меньшинстве?

- Я думаю, награда чуть необъективна. Вся команда старалась, можно было всем дать, было бы правильнее. Тяжело. При таком стечении обстоятельств хорошо сыграли, на мой взгляд. Вообще первая игра на ноль получилась у нас, неплохо. А забить? Требовать в такой игре, чтобы мы забили, наверное, тоже неправильно. Поэтому неплохо сыграли, неплохой результат, но могли игру взять.

- Первые мысли, когда Гогуа полетел в этот подкат в середине первого тайма?

- Там я был рядом. Не знаю, красная была - не была. Спорно, как мне показалось. Потому что мы вдвоем там были. Как? Расстроились, но нужно готовиться к любому стечению обстоятельств. Надо работать.

- Просто интересно, ты бы на его месте прыгнул сзади? Понимая, что до мяча не дотягиваешься?

- Нужно было бороться, мне показалось, он под углом входил. Еще не под прямым углом. Сразу бы он не пробил, еще можно было исправить.

- Удивил ли сопернику сегодня во втором тайме. Больше часа «Оренбург» играл в большинстве, тем не менее, это ли серьезные проблемы, которые команда в меньшинстве должна получать?

- Полумоменты какие-то были. А чтобы острые моменты, чтобы нас простили, такого не было, поэтому думаю, что хорошо сыграли в обороне всей командой.