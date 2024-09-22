Парфёнов: «Барко делает разницу»

Легенда «Спартака» Дмитрий Парфёнов поделился комментарием об игре полузащитника «красно-белых» Эсекьеля Барко.

«Барко – футболист, который делает разницу, помогает команде добиваться результата, но хочется, чтобы был не один лидер, а наши ребята тоже брали на себя роль лидеров», — заявил Парфенов в эфире «Спартак. Live».

В составе «Спартака» 25-летний аргентинец принял участие в девяти матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми голами и стал автором трех результативных передач.

В эти минуты «Спартак» проводит матч девятого тура чемпионата России против «Динамо». Следить за ходом всех событий можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.