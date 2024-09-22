Футболист «Спартака»: «Не замечаю, что Москва дорогой город»

Летний новичок «Спартака», защитник Миенти Абена, высказался о своей жизни в российской столице. По словам футболиста, он не замечает, что Москва является дорогим городом.

«Не замечаю, что Москва дорогой город, потому что особо не трачу. Я не тот парень, который будет тратить слишком много денег. В России дешевле, чем в Венгрии? Да, но мне пока сложно делать более глобальные выводы. Цены в России нормальные», - сказал Абена Sport24.

В воскресенье «Спартак» проводит домашний матч Премьер-лиги против «Динамо». Следить за московским дерби во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

За «Спартак» Миенти Абена успел провести четыре матча. Результативными действиями защитник не отмечался.