«Динамо» со «Спартаком» обменялись быстрыми голами

Стартовал матч «Спартак» - «Динамо» в девятом туре Премьер-лиги. Уже на третьей минуте гостевая команда повела в счете - Муми Нгамалё вывел Константина Тюкавина на рандеву с голкипером, а форвард пробил точно под опорную ногу голкиперу. «Спартак» быстро ответил своей голевой атакой. А седьмой минуте Манфред Угальде с левого края штрафной шведой пальнул в ближний угол, а небольшой рикошет помешал вратарю.

1:1 на табло. «Динамо» идет на четвертом месте, соперник ему уступает одно очко. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.