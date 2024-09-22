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«Динамо» со «Спартаком» обменялись быстрыми голами

22 Сентября 2024 • 16:44 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
перерыв

Стартовал матч «Спартак» - «Динамо» в девятом туре Премьер-лиги. Уже на третьей минуте гостевая команда повела в счете -  Муми Нгамалё вывел Константина Тюкавина на рандеву с голкипером, а форвард пробил точно под опорную ногу голкиперу. «Спартак» быстро ответил своей голевой атакой. А седьмой минуте Манфред Угальде с левого края штрафной шведой пальнул в ближний угол, а небольшой рикошет помешал вратарю.

1:1 на табло. «Динамо» идет на четвертом месте, соперник ему уступает одно очко. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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