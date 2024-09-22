Кто помешал «Химкам» прервать негативную серию на «Оренбурге»

«Химки» и «Оренбург» опять не выиграли. На этот раз они расписали ничью в очном матче девятого тура чемпионата России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно оценило трёх футболистов команды хозяев, сыгравших не лучшим образом.

Статистика матча: владение мячом – 35:65, удары по воротам – 6:17, в створ – 1:2, угловые – 2:8.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

СЕДРИК ГОГУА – 3,0. Нашёл способ отметиться с особо негативной стороны. Если бы не его удаление, глядишь, «Химки» поборолись бы в оставшиеся полтора тайма за победу. Красная карточка Седрика не вызывает сомнений, причём подкатился он конкретно в ноги Сахархизана, совсем не в мяч.

АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ – 3,5. А присутствовал ли он вообще на поле? Да, от звонка до звонка – основное время плюс добавленное. Что полезного сделал для своей команды? Пять фолов заработал, половину верховой борьбы выиграл. Но весь матч из борьбы и состоял – значит, надо было выигрывать её больше. И упускать мяч меньше, а то у Заболотного набрались 22 потери (точность пасов – 50 процентов).

ХЕТАГ ХОСОНОВ – 4,0. Капитан химкинской команды показал 72-процентную точность передач, что явно ограничивало атакующие опции «Химок», когда они остались вдесятером. Добавить сюда (точнее, вычесть) фланги, ведь Артига рано снял с игры Бакаева и Мирзова – вот и станет ясно, почему «Химки» были столь беззубы в созидании после перерыва.

Кирилл Иванцов