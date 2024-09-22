Карпин: ««Динамо» обороняется за счёт запредельной отдачи, неуступчивости»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Махачкала.

- Сегодня предстоит играть с дебютантом РПЛ. Как охарактеризуете соперника? В какой футбол играет «Динамо» Махачкала?

- В очень интенсивный, неуступчивый соперник. Понятно, что будет тяжело.

- Мало пропускает при этом «Динамо». Как этот фактор команды учитывается, есть ли какие-то особые ходы на этот счет?

- Посмотрим в игре. Понятно, что готовились, разбирали и понимаем, как обороняется. За счет запредельной отдачи, неуступчивости. Часто это помогает им.

- Кажется, может сегодня сказаться та перезагрузка, которую команда поводила в Кубке. Ни один из игроков, которые выходят в матче чемпионата, в Кубке не играл.

- Это уже не наши проблемы. Распределить нагрузку - это прерогатива главного тренера каждой из команд. Как это скажется - посмотрим.

- Сегодняшняя рокировка стартового состава Щетинина и Кучаева - распределение нагрузки или что-то другое?

- Да нет, как раз Щетинин сыграл 90 минут на Кубок. Но исходя из многих факторов, последних игр и соперника, сегодня Щетинин.

- Комаров сегодня в заявке. Предполагаете ли ему отвести какое-то время, насколько он гипотетически готов?

- Гипотетически на малое время готов. Пропустил довольно много, так же как и Мохебби. Но потихоньку, помаленьку надо начинать подпускать. Для начала в заявку, а там уже на после, возможно, где-то.