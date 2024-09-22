Руководитель «Зенита»: «В России не так много сильных футболистов»

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, высказался о российских футболистах, давая комментарий по поводу трансферной работы питерского клуба.

«В России есть сильные футболисты – это факт. С другой стороны, тоже факт, что их не так много. Поэтому мы не просто случайно кого-то привлекли, а тех, кто действительно соответствует нашему игровому видению», - цитирует Медведева Sport24.

Напомним, что в субботу вечером «Зенит» добился волевой победы над «Факелом» со счётом 3:1. «Сине-бело-голубые» располагаются на первой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Следующий матч «Зенит» проведёт в субботу, 28 сентября, - против «Краснодара» на выезде.