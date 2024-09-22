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Биджиев: «Хочется всегда забивать больше, но оборона - это основа основ»

22 Сентября 2024 • 16:34 Комментировать
Ростов
0:0
Динамо Махачкала
1 1.53 X 4.30 2 6.70
2-й тайм

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Сегодня предстоит играть с соперником, который традиционно много забивает, старается владеть инициативой и давить. Как должны действовать динамовцы, чтобы добиться сегодня успеха в Ростове-на-Дону?

- Безусловно, «Ростов» - очень хорошая команда, на протяжении последних лет показывает очень хорошую игру. Одна из самых ярких команд в нашем чемпионате. Для того, чтобы успешно противостоять такому сопернику, нужно концентрироваться на своих действиях и выполнять свою работу на все 100%.

- В Кубке была полная перезагрузка, 100% состава, выходили парни, которые до этого не играли в чемпионате. Если сравнивать сегодняшний состав  с кубковым, Кагермазов в старте, потому что Мрезиг дисквалифицирован, или настолько убедил в игре с «Динамо» Москва?

- Изменения напрашивались, потому что нагрузка очень большая идет на ребят. Соответственно, дали одной группе сыграть, у которой было меньше игровой практики, чтобы готовиться к матчам чемпионата. Играя в Кубке, готовились к матчам чемпионата. Так оно и получилось.

- В Кубке забили два, при этом в чемпионате за восемь туров всего четыре. «Динамо» мало забивает - это беспокоит тренерский штаб, или надежные действия в обороне всё перекрывают?

- Конечно, хочется всегда забивать больше, но оборона - это основа основ, как говорится. То, что количество голов, - мы над этим работаем. Надеемся, что будем забивать больше и реализовывать больше моментов, которые имеем.

- Касинтура вернулся в заявку. Каково его состояние? Готов ли он на какое-то время, на какое, сколько ему можно отвести?

- В принципе, он готов хорошо. Единственное, что отсутствие игровой практики. В течение месяца у него ее не было, есть потеря игрового ритма, но какое время  - мы определим уже по ходу матча.

- По Алибекову вопрос, как дела у капитана? Когда его ждать хотя бы в заявке на матч?

- Пока трудно сказать.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Хасанби Биджиев

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РОСТОВ ДИНАМО МАХАЧКАЛА
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