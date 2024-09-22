Виллиан Жозе: «Я тренируюсь, всё нормально»

Бразильский форвард «Спартака» Виллиан Жозе высказался о том, когда восстановится после повреждения.

32-летний футболист не попал в заявку «Спартака» на дерби с «Динамо». Это уже четвертый подряд пропущенный матч для Жозе.

— Когда восстановлюсь? Я тренируюсь, все нормально, — приводит слова Жозе «Спорт-Экспресс».

В составе «Спартака» нападающий появился на поле в шести матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Встреча девятого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» стартует с минуты на минуту. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.