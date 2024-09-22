В «Зените» не считают, что Глушенков оскорбил сборную России

В недавнем интервью атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заявил, что ему интереснее потренироваться в клубе, чем ехать играть за сборную России против условного Вьетнама. Слова Глушенкова стали обсуждаемыми, но руководитель «Зенита» Александр Медведев не видит в них оскорбления.

«Это только отражает тот факт, признанный, в том числе, Валерием Карпиным: к сожалению, нам очень трудно находить подходящих по спортивному уровню спарринг-партнёров. Не вижу ничего оскорбительного в словах Максима для нашей сборной и страны», - цитирует Медведева «РБ Спорт».

Стоит сказать, что Максим Глушенков в последний раз играл за сборную России осенью 2022 года. В сентябре игрок «Зенита» попадал в расширенный список национальной команды, но из-за травмы он не смог отправиться на сбор в Ханой.