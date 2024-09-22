Станкович сравнил игру с «Динамо» с другими дерби

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Дерби с «Динамо», вы знаете его богатую историю? С чем бы вы могли сравнить его? Потому что у вас в карьере их было много.

- Каждое дерби - особенные эмоции, это своя особенная история. Сегодня в том числе мы выйдем на поле, понимая его историческую значимость. Для нас это очень важно как для клуба, так и в целом для команды.

- Если можно было выбрать, какое самое крутое - миланское, римское, белградское, московское?

- Для меня, конечно, я ребенком вырос на «Црвене Звезде», это дерби для меня особенное, я его выигрывал как тренер, как игрок. Когда я выигрывал в бытность игроком, это было вдвойне приятнее, и как футболист, и как болельщик. То же самое было, когда мне удалось это сделать в качестве тренера. Это дерби для меня особенное. Что касается римского дерби, то это жаркое дерби. Миланское дерби - всегда спектакль.

- Сегодня Хлусевич играет справа в обороне. Какие у него преимущества в сравнении с другими вариантами?

- Хлусевич - это игрок «Спартака» и национальной сборной, который готов сегодня выйти на поле. Поэтому нет каких-то причин не делать этого. У него есть все качества. Что касается Денисова, он только недавно вернулся после травмы, пропустив 10 дней. Буквально две тренировки провел, но в целом для меня очень важно, чтобы два десятка футболистов были готовы к конкретной игре.

- Сегодня я так понимаю, нет в заявке Маркиньоса, в чем причина, готов ли он будет в ближайшее время?

- К сожалению, у Маркиньоса сегодня случилось большое горе, для его семьи. Сегодня утром не стало его отца. К сожалению, ДТП на мотоцикле. Сегодня игрок уехал в Бразилию, чтобы проститься и быть рядом со своими родными. Естественно, мы все его поддерживаем, вся команда. Искренние соболезнования Маркиньосу.

- Обычно получаются очень результативными такие фестивальные матчи «Спартака» и «Динамо» в последнее время. Что для вас сейчас принципиальнее в этой части сезона - чтобы команда следовала вашим указаниям, играл в зрелищный футбол, или сейчас, когда соперники отрываются, это результат?

- Первое - соблюдать план на игру, это самое главное. А дальше стараться победить. Потому что это очень важный матч, все понимают, какой сильный соперник с сильными игроками. Для нас очень важно не терять голову, всегда сохранять концентрацию и понимать, где находишься и кем являешься.