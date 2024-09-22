Парфёнов — о Тюкавине: «Важно держать эту планку»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов поделился комментарием об игре форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

По мнению эксперта, текущий сезон очень важен для Тюкавина, ведь он отлично себя проявил в прошлой кампании, и теперь ему нельзя опускать планку.

— Это важно для молодых футболистов, чтобы о тебе говорили. Важно держать эту планку и ее поднимать. А то, что ему оказали доверие и он им воспользовался, это здорово, — заявил Парфёнов в эфире «Спартак Live».

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин появился на поле в девяти матчах во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи.