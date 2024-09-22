В «Зените» оценили перспективы российского футбола

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, ответил на вопрос о будущем российского футбола.

«У нашего футбола очень хорошая перспектива. Миранчук при Месси забивает потрясающий гол, Сафонов играет на ноль в Лиге чемпионов. Это подтверждение моего заявления», - цитирует Медведева «РБ Спорт».

Медведев добавил, что видит предпосылки к снятию футбольных санкций с России. При этом руководитель «Зенита» не стал говорить на эту тему подробнее.

Напомним, что в субботу «Зенит» добился волевой победы над «Факелом» со счётом 3:1. Питерская команда занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.