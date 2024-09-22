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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» оценили перспективы российского футбола

22 Сентября 2024 • 16:23 Комментировать (2)

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, ответил на вопрос о будущем российского футбола.

«У нашего футбола очень хорошая перспектива. Миранчук при Месси забивает потрясающий гол, Сафонов играет на ноль в Лиге чемпионов. Это подтверждение моего заявления», - цитирует Медведева «РБ Спорт».

Медведев добавил, что видит предпосылки к снятию футбольных санкций с России. При этом руководитель «Зенита» не стал говорить на эту тему подробнее.

Напомним, что в субботу «Зенит» добился волевой победы над «Факелом» со счётом 3:1. Питерская команда занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Миранчук Александр Медведев Матвей Сафонов ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
22 Сентября 2024 в 16:43
А-ха-ха-ха! )))
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bertoletik178
22 Сентября 2024 в 16:28
У нас и футбола нет как такового, зато перспектив выше крыши.
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