В «Зените» оценили перспективы российского футбола

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, ответил на вопрос о будущем российского футбола.
«У нашего футбола очень хорошая перспектива. Миранчук при Месси забивает потрясающий гол, Сафонов играет на ноль в Лиге чемпионов. Это подтверждение моего заявления», - цитирует Медведева «РБ Спорт».
Медведев добавил, что видит предпосылки к снятию футбольных санкций с России. При этом руководитель «Зенита» не стал говорить на эту тему подробнее.
Напомним, что в субботу «Зенит» добился волевой победы над «Факелом» со счётом 3:1. Питерская команда занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Бан пользователя