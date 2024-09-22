Личка: «Если захотим только поиграть в футбольчик, станем боксёрским мешком для «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Первый вопрос по поводу опорной зоны. Я так понимаю, вы до сих пор не можете рассчитывать на Лаксальта, Чавеса. Как в этой ситуации быть? Многие называют вашу опорную зону слишком контролирующей, техничной, но не жесткой.

- Ситуация такая. Надо работать. Понятно, что Диего Лаксальт - для нас очень важный игрок, который умеет хорошо играть агрессивно. Понятно, что Карраскаль и Бителло - чуть другие футболисты, который наоборот играют очень хорошо вперед и держат мяч. Я им сказал, что в таких матчах, как сегодня, мы играли в Махачкале, надо уметь показывать и характер, а не только игру с мячом, но и борьбу. Посмотрите на Луку Модрича. Это очень техничный фантастический игрок, но когда его команда играет без мяча, он умеет играть достаточно агрессивно. Я стараюсь и требую того же от Бителло и Карраскаля. Я не буду спорить с вами, что будь Диего Лаксальт готов к игре, я его бы не оставил на скамейке. Но ситуация такая, какая есть. С этим надо работать. Я уверен в тех игроках, которые сегодня выходят в составе, что они смогут совладать с таким соперником, как «Спартак».

- Новички на флангах сегодня - Артур слева, и Нгамалё - справа. Насколько они готовы, учитывая повреждение, которое было у Нгамалё?

- Муми уже работал больше 10 дней. Я мог его использовать уже и в Махачкале. Но я его оставил здесь работать. Он готовился специально уже к игре со «Спартаком». Артур хорошо сыграл с «Ахматом» в среду, сегодня получает снова место в старте. Я ожидаю от этих двух игроков достаточно остроты в игре один в один и игре у штрафной.

- Мы предположили, что игра будет очень результативная. Ваши футболисты после матча с «Локомотивом» говорили, что даже несмотря на нехватку многих оборонительных игроков, вы требовали, чтобы играли ультраагрессивно, чтобы высоко поднималась линия обороны. Можно назвать это схожей ситуацией? Вы хотите «Спартак» именно переиграть?

- Я бы хотел команду переиграть. Как я сказал перед этой игрой, у «Спартака» в каждом матче выигранные единоборства, он лучше в единоборствах. Если мы сегодня хотим переиграть «Спартак», должны быть на уровне его агрессивности. Если мы не будем агрессивными, а захотим только поиграть в футбольчик, как я хожу играть вечером, то у нас не получится. Мы можем быть боксерским мешком, и «Спартак» нас убьет, покажет красивый футбол и забьет больше голов. Это будет очень плохо. Надо сначала увеличить агрессивность игры, а потом будем конструировать футбол.