Отец игрока «Спартака» погиб в ДТП

Отец бразильского нападающего московского «Спартака» Маркиньоса погиб в ДТП. Об этом рассказал главный тренер команды Деян Станковича.

Ранее стало известно, что Маркиньос пропустит предстоящее дерби «Спартак» - «Динамо» по семейным обстоятельствам.

— У Маркиньоса случилось большое горе — не стало его отца, он попал в ДТП на мотоцикле. Маркиньос уехал в Бразилию. Мы всячески его поддерживаем, — приводит слова Станковича «Матч ТВ».

Маркиньос стал игроком «Спартака» в начале августа. За это время 24-летний бразилец принял участие в девяти матчах во всех турнирах и стал автором одной голевой передачи.