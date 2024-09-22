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Удаление Гогуа и демарш Бакаева: «Химки» и «Оренбург» предъявили 291 зрителю скучную ничью

22 Сентября 2024 • 16:08 Комментировать (1)
Химки
0:0
Оренбург
окончен

«Химки» и «Оренбург» стали первой сыгравшей парой в воскресных матчах Кубка России. Обстановка была камерной – зрителей на стадион пришло, мягко говоря, немного. 291 человек.

Протокол игры  
Химки0:0Оренбург
Кокарев НикитаГогуа Седрик  24'Фернандес Даниэль IIФилин АлександрТерехов Сергей  87'Корредера Алекс 81' (Капленко Кирилл ( 81') Вера Лукас ГабриэльХосонов ХетагБакаев Зелимхан 30' (Анджелкович Неманья ( 30') Заболотный АнтонМирзов Резиуан  40' 46' (Руденко Александр Александрович ( 46')
Запасные: Садыгов ИльяАбдуллахи КвариЛуна ДиегоПанченко КириллСтепанов ДанилОриньо IIДжикия ГеоргийМагомедов БуттаОбухов Игорь
Москвичёв БогданСидоров Максим IIIПерес МатиасМалых АндрейМансилья Брайан  90'Горбани МохаммадБашич Иван 87' (Муро Томас ( 87') Коваленко Александр 87' (Рыбчинский Дмитрий ( 87') Прохин Данила  82'Сахархизан Саид 78' (Гюрлюк Эмирджан ( 78') Марин Джимми 64' (Томпсон Хорди ( 64')
Запасные: Барановский АлексейХотулёв ДанилаКасимов Артём IIКуэро ДжастинКеняйкин АлексейКараташ КазымджанОганесян СтепанЗотов Георгий
22 сентября. Стадион "Арена Химки" (Химки).
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Встречались две команды, каждая из которых последний раз побеждала в далёкие времена. «Оренбург» – вообще в первом туре, когда он устроил поражение «Спартаку». «Химки» – в третьем туре, когда они проявили волю и обыграли нестабильный «Рубин». Кстати, «Химки» победили «Оренбург» 31 июля в рамках Кубка России, единственный гол там провели в концовке.

Естественно, неудачные серии запускают слухи о скорых отставках главных тренеров. Пока Артига и Деограсия остаются на своих местах. Но Глушаков выведен из основной обоймы «Химок» – слишком много футболистов собралось в этой команде. Если брать последние официальные матчи (в Кубке), то «Химки» потерпели поражение 1:5 от «Локомотива», а «Оренбург» – 1:3 от «Ростова» (на этот раз без скандала, в отличие от чемпионатной истории).

«Химки» неплохо начали отчётный матч в плане активности. Мирзов быстро пробил из-за пределов штрафной – рикошет, и Москвичёв отразил мяч. Первой реакцией «Оренбурга» стала попытка Коваленко с дистанции – не попал в ворота. Команды вообще не скупились на удары по воротам – то Бакаев пробивал, то Сахархизан. Но всё это не было опасно, вратарям не приходилось вступать в дело.

Первый тайм можно разделить на две части: до удаления Гогуа и после. На 24-й минуте Сахархизан убежал в контратаку по левому полуфлангу и был завален на газон Седриком, который вообще не коснулся мяча там. В динамике могло показаться, что фол состоялся внутри штрафной площади. Но нет – до неё. Поэтому не пенальти. А для Гогуа – удаление за лишение соперника явной возможности забить гол.

Артига компенсировал выбытие защитника из игры выпуском на замену Анджелковича. Главный тренер «Химок» пожертвовал Бакаевым, который разозлённым отправился в раздевалку. Хозяева вдесятером стали думать прежде всего об обороне, а гости не нашли в себе способность взломать чужую защиту в первом тайме. К перерву Мансилью вывели по левому полуфлангу, но ударил он, в общем-то, простенько для Кокарева.

Второй тайм пошёл по худшему сценарию, который можно было бы придумать для приверженцев «игры в футбол». На поле царила вязкость, в которой утопали и те, и другие. Незамкнутый прострел Марина да удар свежего Томпсона, который вытащил Кокарев – вот и всё заслуживающее внимания из второго тайма. Те, кто не пришли на стадион, вряд ли остались разочарованы.

«Оренбург» всё же побольше стремился вырвать победу, учитывая его большинство в составе. В концовке Панченко вышел на замену и получил повреждение. Двенадцатый матч подряд во всех турнирах команда Давида Деограсии обходится без побед. У «Химок» беспроигрышная дистанция чуть короче – девять матчей. Зато впервые за пять последних встреч команда Франка Артиги не проиграла.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Оренбург

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
22 Сентября 2024 в 16:16
ай 291 чел уместе с журналюгами и уборщецами с болбоями.. каму нужна ета маскавская памойка.. хе..
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