Дьяков оценил перспективы «Спартака» в РПЛ

Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о перспективах «Спартака» в текущем розыгрыше чемпионата России.

По мнению эксперта, «Спартак» ни в чем не уступает «Динамо» и «Краснодару», которые в прошлом сезоне боролись за трофей с «Зенитом». Поэтому «красно-белые» способны составить конкуренцию «Зениту».

«Другое дело, что чемпионами становятся те, кто обыгрывает команды, идущие в середине или внизу турнирной таблицы, а «Спартак» теряет очки», — приводит слова Дьякова Legalbet.

На данный момент «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 15 баллов.