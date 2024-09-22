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ЦСКА ещё не согласовал контракт с Пьяничем слухи

22 Сентября 2024 • 15:45 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
28.09 14:00

Бывший полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич продолжает вести переговоры с ЦСКА.

Ранее появилась информация, что 34-летний босниец будет зарабатывать в ЦСКА два миллиона евро.

Как стало известно Sport24, в настоящий момент агенты Пьянича ведут активные переговоры с «армейцами» по контракту «1+1». По данным источника, ЦСКА не хочет платить хавбек больше, чем зарабатывают лидеры клуба, поэтому пытается сбить аппетиты боснийца.

Уточняется, что если переговоры пройдут успешно, то переход Пьянича может быть закрыт во вторник или среду.

Напомним, на данный момент Пьянич является свободным агентом.

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