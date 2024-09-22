Зорин и Маркиньос пропустят дерби с «Динамо» — известна причина

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин и вингер команды Маркиньос не смогут принять участие в предстоящем матче с московским «Динамо».Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин и вингер команды Маркиньос не смогут принять участие в предстоящем матче с московским «Динамо».

Оба игрок не попали в заявку «Спартака» на игру девятого тура Российской премьер-лиги.

— Зорин получил повреждение в прошлом матче. Маркиньос не в заявке по семейным обстоятельствам, — сообщили телеграм-каналу «Успей Поймать» в пресс-службе «красно-белых».

Игра между «Спартаком» и «Динамо» состоится сегодня, 22 сентября. Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.