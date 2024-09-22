Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» и «Динамо» объявили составы на дерби в РПЛ

22 Сентября 2024 • 15:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 0 ч. 25 мин.

В воскресенье вечером футбольная Россия будет следить за дерби между «Спартаком» и «Динамо» - команды сразятся в девятом туре Премьер-лиги.

Рулевой «Спартака» Деян Станкович включил в стартовый состав таких игроков: Максименко, Рябчук, Бабич, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Медина, Бонгонда, Барко, Угальде.

Наставник «Динамо» Марцел Личка, в свою очередь, доверил место на поле следующим футболистам: Лунёв, Фернандес, Маричаль, Даса, Майсторович, Фомин, Карраскаль, Бителло, Тюкавин, Нгамалё, Гомес.

Матч «Спартак» - «Динамо» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва

Новости по матчу

Сегодня, 22 Сентября
16:00
«Спартак» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:55
Дьяков оценил перспективы «Спартака» в РПЛ
15:24
Зорин и Маркиньос пропустят дерби с «Динамо» — известна причина
15:17
«Спартак» и «Динамо» объявили составы на дерби в РПЛ
09:00
«Спартак» – «Динамо»: Возможные стартовые составы на московское дерби РПЛ
02:11
Спартак - Динамо Москва: где смотреть прямую трансляцию онлайн
21 Сентября
21:24
Абена: «Барко — большой игрок, звезда РПЛ»
21:11
Форвард «Спартака» Жозе приступил к тренировкам
20:36
Дмитрий Комбаров: «Маслову и Мелёшину нужно играть»
20:33
​Эксперты дали прогноз на исход матча «Спартак» – «Динамо»
19:49
«Я лучше Соболева» — Николсон
14:04
Силкин высказался о дерби «Спартака» и «Динамо»
13:02
Мостовой: «Абаскаль не знает, что такое футбол»
12:33
Орещук: «В матче «Спартака» и «Динамо» я больше склоняюсь к ничей»
12:09
Губерниев дал прогноз на точный счёт матча «Спартак» - «Динамо»
11:57
Радченко — о матче «Спартак» — «Динамо»: «Нас ждёт тактическая дуэль»
10:53
Ткачук: «Личка – реально хороший человек и хороший тренер, понимающий футболиста»
10:39
Николсон: «РПЛ входит в шестёрку лучших лиг Европы»
09:39
Павлюченко: «В матче «Спартака» и «Динамо» предвижу ничью»
09:26
Мостовой: «В матче «Спартака» и «Динамо» будет ничья с большим количеством голов»
20 Сентября
21:50
Кирилл Новиков: Не слышал, чтобы у Тюкавина были предложения из-за рубежа
21:09
Кирилл Новиков рассказал, что нужно сделать «Динамо» для борьбы за титулы
20:42
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак — Динамо РПЛ — 22 сентября 2024
20:23
Кирилл Новиков выделил самое слабое звено «Спартака»
20:10
Жуков рассказал, считает ли уход Соболева потерей для «Спартака»
19:42
В «Спартаке» отреагировали на критику Орлова 9
19:29
Абена назвал лидера «Спартака»
19:20
Абена: «Я уже полностью «красно-белый»
18:53
Ставка и прогноз на точный счёт матча Спартак — Динамо РПЛ — 22 сентября
18:36
Абена рассказал об атмосфере в «Спартаке»
18:26
«Спартак» ошибся, не подписав контракт с Глушенковым» — Наумов
18:15
Алексей Попов: Даку мог бы заменить Соболева в «Спартаке»
18:04
Шикунов предположил, сколько голов забьёт Николсон в текущем сезоне
17:50
Соболев не вернул сотруднику «Спартака» колоду карт
17:23
В «Бетисе» заявили, что не собираются возвращать Жозе из «Спартака»
17:12
Григорян: Победитель дерби «Спартак» - «Динамо» получит огромный гандикап в виде уверенности
17:08
Тарханов объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо» в дерби
16:29
Ставка и прогноз на матч Спартак — Динамо чемпионата России — 22 сентября 2024
15:42
Назначен судья на дерби «Спартак» - «Динамо» 1
15:28
Абена сравнил составы «Зенита» и «Спартака»
14:41
Деменко - о матче «Спартак» - «Динамо»: «Со сложными соперниками «Спартак» всегда проявляет характер»
14:33
Директор «Спартака»: «Нас устроит только первое место в РПЛ»
19 Сентября
22:01
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак – Динамо Москва чемпионата России – 22 сентября 2024
19:30
Гришин: «Согласен, что Тюкавин — лучший футболист прошлого чемпионата»
16:50
Алексей Сафонов: Трансфер Жозе — провал селекции «Спартака»
16:10
Дмитриев: «Когда узнал об интересе «Спартака», без раздумий ответил «да»
18 Сентября
18:47
Парфёнов назвал единственного лидера «Спартака»
18:01
Петржела: «В «Спартаке» только болтают про чемпионство. Выиграли один раз за много лет - это их максимум» 4
13:00
Ари рассказал о драке с Эменике
17 Сентября
21:38
Овечкин рассказал, какой российский игрок мог бы усилить «Динамо»
17:49
Радимов рассказал, какой игрок нужен «Спартаку» в пару к Барко
15:25
Яковлев: «Сейчас «Спартак» — это единое целое»
16 Сентября
18:02
Ари считает, что Дзюба ещё мог бы помочь «Спартаку»
16:12
Парфёнов: «Мне нравится «Спартак» в плане куражности»
15:51
Агент Тюкавина: «Мы никуда не рвались»
15:20
Эменике: «Станкович приведёт «Спартак» к чемпионству» 1
15:09
Комбаров: «Видно, что «Спартак» бежит при Станковиче» 1
14:52
В «Динамо» рассказали, было ли предложение по Тюкавину от «Зенита»
14:43
Гафин — о Тюкавине: «Очень переживал, что была безголевая серия»
14:32
Роберто Фернандес оценил результаты «Динамо» на старте сезона
14:19
Роберто Фернандес заявил, что «Динамо» может бороться за чемпионство с «Зенитом»
14:06
Филимонов: В «Спартаке» моего времени Соболев не играл бы
15 Сентября
23:16
Мангаш объяснил, почему не смог отказать «Спартаку»
21:36
Мостовой готов войти в тренерский штаб Станковича в «Спартаке»
20 Июля
09:11
Мор: «Если «Зенит» не продаст Кассьерру, то Соболев уйдёт в аренду»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Криштиану Роналду высказался о звезде «Реала» Беллингеме Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов Флик наладил отношения между двумя звёздами «Барселоны» - известны имена Алексей Миранчук выбрал между Роналду и Месси Тренер «Барселоны» Флик высказался о вернувшемся Фати Головин прокомментировал победу над «Барселоной» Татьяна Тарасова отреагировала на громкое заявление Глушенкова о сборной России «Реал» готовит покупку суперфорварда - названо имя «Барселона» впервые проиграла в шестом матче при Флике Салтыков поддержал главного тренера «Крыльев» Осинькина
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов
Спортивные новости
Московское «Динамо» в волевом стиле обыграло «Амур» в КХЛ «Адмирал» в овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ Лебзяк: «Мне бой между Дюбуа и Джошуа вообще не понравился, это был дурбокс» Журова — об ответных санкциях: «Надо улучшать свою жизнь, а не ухудшать им» Плющёв – о рекорде Ягра: «В свои 52 может забивать голы, а не ходить с палочкой» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
94 мин
Химки Химки
Оренбург Оренбург
0
0
2.13 3.70 3.05
Видео
22.09.24 в 16:30
Ростов Ростов
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1.62 3.75 5.40
Видео
22.09.24 в 16:30
Спартак Москва Спартак Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.02 3.90 3.15
Видео
22.09.24 в 19:00
Пари НН Пари НН
Локомотив Москва Локомотив Москва
3.45 3.55 2.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Сентября
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» - «Динамо» Махачкала: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:55 · Россия. Премьер-лига
Дьяков оценил перспективы «Спартака» в РПЛ
15:45 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА ещё не согласовал контракт с Пьяничем слухи
15:24 · Россия. Премьер-лига
Зорин и Маркиньос пропустят дерби с «Динамо» — известна причина
15:17 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и «Динамо» объявили составы на дерби в РПЛ
15:14 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Абаскаль в Москве? Это я его пригласил пройти у меня стажировку
14:52 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Химок» Бакаев ушёл в раздевалку после замены в первом тайме
14:43 · Россия. Премьер-лига
Матч РПЛ «Химки» – «Оренбург» собрал на трибунах 291 зрителя
14:30 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» прокомментировали ситуацию Глушакова
14:21 · Россия. Премьер-лига
Смольников намерен вернуться в «Зенит»
14:05 · Россия. Премьер-лига
Артига объяснил, откуда в «Химках» 40 футболистов
14:04 · Россия. Премьер-лига
Деограсия ответил на вопрос о возможной отставке
13:57 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль приехал в Россию после увольнения 2
13:45 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:40 · Россия. Премьер-лига
Глушаков уйдёт из «Химок»
12:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой дал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Арсенал» 1
12:35 · Россия. Премьер-лига
Мостовой сделал прогноз на матч «Ахмат» «Крылья Советов»
12:25 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «В «Зените» начинают забивать все, кто туда переходит»
12:20 · Россия. Премьер-лига
Бородюк назвал позицию, которую нужно усилить «Динамо» для борьбы за золото
12:07 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «В пропущенном голе «ПСЖ» нет вины Сафонова»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Ахмат» - «Крылья Советов»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, что думает о «Химках»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Жуков: «Спартак» чередует хорошие матчи со средними»
11:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о стажировке в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем