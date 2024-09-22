«Спартак» и «Динамо» объявили составы на дерби в РПЛ

В воскресенье вечером футбольная Россия будет следить за дерби между «Спартаком» и «Динамо» - команды сразятся в девятом туре Премьер-лиги.

Рулевой «Спартака» Деян Станкович включил в стартовый состав таких игроков: Максименко, Рябчук, Бабич, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Медина, Бонгонда, Барко, Угальде.

Наставник «Динамо» Марцел Личка, в свою очередь, доверил место на поле следующим футболистам: Лунёв, Фернандес, Маричаль, Даса, Майсторович, Фомин, Карраскаль, Бителло, Тюкавин, Нгамалё, Гомес.

Матч «Спартак» - «Динамо» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.