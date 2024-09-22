Мостовой: Абаскаль в Москве? Это я его пригласил пройти у меня стажировку

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о приезде бывшего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля в Москву.

«О, Абаскаль приехал в Москву? Ничего себе! Это я его пригласил (смеется). Будет проходить у меня стажировку», — заявил Мостовой «Чемпионату».

Эксперт добавил, что на самом деле Москва многим нравится, к тому же нельзя исключать, что у Абаскаля здесь остались какие-то дела или вещи.

Испанский тренер возглавлял «Спартак» с 2022 по 2024 год. Вместе с клубом он завоевал бронзовые медали Российской премьер-лиги.

Стоит сказать, что после «Спартака» Абаскаль успел поработать в «Гранаде», из которой был уволен после шести туров Сегунды.