Игрок «Химок» Бакаев ушёл в раздевалку после замены в первом тайме

Вингер подмосковных «Химок» Зелимхан Бакаев был заменён в первом тайме матча девятого тура чемпионата России с «Оренбургом».

На 24-й минуте защитник «Химок» Седрик Гогуа получил прямую красную карточку за фол последней надежды. В связи с этим наставнику команды Франку Артиге было необходимо сделать перестановки в составе.

На 30-й минуте тренер заменил Бакаева на Анджелковича, но Зелимхан остался очень недоволен таким решением и сразу же демонстративно отправился в раздевалку.

Текстовая онлайн-трансляция матча между «Химками» и «Оренбургом» доступна на спортивном портале LiveResult.