Матч РПЛ «Химки» – «Оренбург» собрал на трибунах 291 зрителя

В эти минуты «Химки» принимают «Оренбург» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

Данный поединок пришли посмотреть 291 человек. Об этом рассказал комментатор Сергей Дурасов в эфире телеканала «Матч Премьер». По словам Дурасова, он лично пересчитал всех болельщиков на трибунах.

Стоит сказать, что это 291 человек – это примерно шесть составов «Химок», в заявке которых 46 футболистов.

На данный момент в матче «Химки» - «Оренбург» идет первый тайм. Счет в игре пока не открыт.

Следить за ходом всех событий поединка можно в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.