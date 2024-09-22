Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе «Зенита» над «Факелом». Он также прокомментировал слова Максима Глушенкова о том, что матчи за сборную против Вьетнама и Таиланда его не сильно мотивируют.

- Насторожил ли вас вчера «Зенит»», особенно в первом тайме?

- Нет, не насторожил. «Зенит» в итоге решил задачу, набрал важные три очка. Например, против «Химок» ему этого сделать не удалось. «Факел» организованно оборонялся, было сложно преодолевать такие построения гостей. Подопечные Пятибратова просто создавали численное превосходство на определенных участках поля, не позволяя хозяевам эффективно атаковать.

- За счет чего Семаку удалось переломить ситуацию?

- Тренерский штаб «Зенита» поступил правильно, выпустив на замену, в частности, Клаудиньо. Бразилец умеет играть нестандартно, обладает хорошей проникающей передачей. Хорошо видит поле. В итоге он поучаствовал во втором голе.

- Соболев совсем не попал в игру?

- Да, не попал в ритм игры «Зенита». Пока у него еще не налажено взаимопонимание с партнерами. Это проблема. Против таких команд, как «Факел», надо играть все-таки по-другому. Когда ты в атаке ограничен в пространстве и времени, нужно действовать нестандартно. Если в обороне в таких матчах мы требуем играть правильно, то в атаке, наоборот, нужно действовать неправильно (улыбается). Нестандартно.

- Уже говорят, что Соболев – совсем не уровень «Зенита»…

- Нужно подождать. Он пропустил многовато из-за ситуации в «Спартаке». Надо восстановить и физику, и игровые качества. И, конечно, нужно найти взаимопонимание с бразильцами.

- Значит, пока крест на нем ставить рано?

- Да. Рано. Это вопрос времени. Все зависит от него. Сможет ли он отвечать требованиям тренерского штаба и соответствовать уровню партнеров? Скоро узнаем.

Реклама

- Вчера на поле вернулся Глушенков. Многие обвинили его в отсутствии патриотизма за слова о том, что матчи за сборную России против Вьетнама его не мотивируют.

- Считаю, тут дело не в патриотизме. Приходится просто говорить о тех реалиях, которые сейчас сложились. Мне кажется, что матчи со слабыми соперниками, конечно, не вызывают у игроков большого энтузиазма.

- То есть, Глушенкова где-то можно понять?

- Думаю, он имел в виду следующее: играя с сильными соперниками, ты можешь выявить свои недостатки, над которыми нужно работать.

- Только вот нам сложно сейчас выбирать сильных соперников…

- Тут я никого не критикую. Встречаемся с теми, кто с нами согласен сыграть. Играть надо, чтобы показать, что сборная существует. Есть перспективная, хорошая молодежь, которую в принципе можно задействовать в таких встречах. Для молодых – это определенный стимул.

Александр Сычёв