В «Химках» прокомментировали ситуацию Глушакова

Николай Оленев, который работает на должности генерального директора «Химок», высказался о ситуации полузащитника Дениса Глушакова. 37-летний футболист ранее был отстранён от работы с первой командой. Сообщалось, что в ближайшее время контракт с Глушаковым будет расторгнут.

«У нас действующий контракт. А по дальнейшему будем разговаривать и всё обсуждать. Сейчас пока нечего говорить. Мы сконцентрированы на матче», - цитирует Оленева Sport24.

В воскресенье «Химки» проводят домашний матч Российской премьер-лиги против «Оренбурга». Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.

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