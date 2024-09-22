Смольников намерен вернуться в «Зенит»

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Игорь Смольников рассказал о своей карьерной цели.

«У меня есть цель когда-нибудь вернуться в «Зенит». Но я только в начале пути, буду двигаться пошагово», — приводит слова Смольникова «Чемпионат».

Стоит сказать, что на данный момент 36-летний Смольников работает спортивным директором в екатеринбургском «Урале».

Напомним, карьеру футболиста Смольников завершил в 2023 году. Последним клубом защитника был столичный «Локомотив».

Добавим, что Смольников перебрался в «Зенит» из «Краснодара» и выступал за клуб на протяжении семи лет – с 2013 по 2020 год.