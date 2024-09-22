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Деограсия ответил на вопрос о возможной отставке

22 Сентября 2024 • 14:04 Комментировать
Химки
0:0
Оренбург
1-й тайм

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Химками».

- Вы уже играли с «Химками» в Кубке. Чем эта игра чемпионата будет отличаться?

- Я думаю, что модель игры останется такой же, как и была до этого. Это правда, что будут изменения в стартовом составе. Надеемся, сегодня набрать важные для нас очки.

- На ваш взгляд, результат этого матча может повлиять на вашу работу в клубе?

- Не знаю, но на самом деле я ощущаю поддержку и доверие руководства клуба в целом. Мы проделываем очень хорошую работу, стараемся. Но  нужно и на это внимание обращать. Это правда, что в футболе нужно жить сегодняшним днем, что касается результата. У нас молодая команда, и нельзя всего добиться сразу. Необходимо время. Мы работу проделывали, надеемся, что результат будет положительным.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия

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