Абаскаль приехал в Россию после увольнения

Гильермо Абаскаль накануне был уволен с должности главного тренера «Гранады» после плохого старта сезона во втором по рангу дивизионе. Журналисты «Спорт-Экспресса» обратили внимание на фотографию, которую Абаскаль опубликовал в социальных сетях. Судя по фото, бывший рулевой «Спартака» находится в Москве.

Напомним, что из «Спартака» Абаскаль был уволен в апреле. Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты команды.

Добавим, что в воскресенье «Спартак» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Динамо». Следить за дерби можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.