Глушаков уйдёт из «Химок»

Полузащитник Денис Глушаков в ближайшее время покинет «Химки». Ранее стало известно об отстранении 37-летнего футболиста от работы с основным составом подмосковной команды.

«Глушаков в принципе покидает команду. Сейчас или через несколько дней. Но его в команде не будет» - сказал «Матч ТВ» и источник, который знает о ситуации.

В сезоне 2024/2025 Денис Глушаков успел провести восемь матчей. В них полузащитник не отмечался результативными действиями.

В воскресенье «Химки» проведут домашний матч Премьер-лиги против «Оренбурга». Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

Глушаков назвал настоящую причину, по которой его вывели из основы «Химок»