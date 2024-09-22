Мостовой дал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Арсенал»

В центральном матче пятого тура чемпионата Англии сойдутся «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Об этом поединке высказался Александр Мостовой.

«Победителя тяжело предсказать. Обе команды сыграют еще и не в оптимальном составе. У «Арсенала» отсутствует Эдегор, а у «Сити» - де Брёйне. Не вижу фаворита. Поставлю на ничью со счетом 1:1», - приводит слова эксперта «Всепроспорт».

Матч «Манчестер Сити» - «Арсенал» состоится на стадионе «Этихад» сегодня, 22 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают первое место в турнирной таблице, а гости располагаются на четвертой строчке.