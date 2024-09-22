Мостовой сделал прогноз на матч «Ахмат» «Крылья Советов»

В поединке девятого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на выезде померяются силами с грозненским «Ахматом». Об этом поединке поделился мыслями бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой.

«Я бы рискнул и поставил на хозяев поля. Они лучше всех понимают, в какой ситуации находятся. Выбираю ставку на победу «Ахмата» со счетом 2:1», - приводит слова эксперта «Всепроспорт».

«Ахмат» примет «Крылья Советов» на стадионе в Грозном в понедельник, 23 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Хозяева замыкают турнирную таблицу РПЛ, а гости находятся на десятом месте.