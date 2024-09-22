Булыкин: «В «Зените» начинают забивать все, кто туда переходит»

«В «Зените» начинают забивать все, кто туда переходит. Сначала Глушенков, теперь - Лусиано. Когда собирается команда из хороших футболистов, начинает всё получаться и каждый показывает лучшие качества», - приводятся слова Булыкина на страницах «Чемпионата».