Булыкин: «В «Зените» начинают забивать все, кто туда переходит»

Экс-форвард «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о результативной игре новичка петербургского «Зенита» Лусиано Гонду.
«В «Зените» начинают забивать все, кто туда переходит. Сначала Глушенков, теперь - Лусиано. Когда собирается команда из хороших футболистов, начинает всё получаться и каждый показывает лучшие качества», - приводятся слова Булыкина на страницах «Чемпионата».
Гонду пополнил ряды петербургского коллектива в летнее трансферное окно. 23-летний форвард принял участие в трех поединках чемпионата России и отметился четырьмя забитыми мячами.
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