Бородюк назвал позицию, которую нужно усилить «Динамо» для борьбы за золото

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк рассказал, как нужно усилиться московскому «Динамо» для борьбы за чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Если перед «Динамо» стоит задача стать чемпионом, то нужно приглашать качественных защитников. Если такой задачи нет, то можно сконцентрироваться на российских футболистах», - поведал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В девятом туре чемпионата России «Динамо» на выезде встретится со «Спартаком» на «Лукойл Арене». Матч пройдет 22 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Динамо» занимает четвертое место в таблице РПЛ, а «красно-белые» - пятое.