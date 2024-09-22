Нигматуллин: «В пропущенном голе «ПСЖ» нет вины Сафонова»

Известный в прошлом голкипер Руслан Нигматуллин высказался о дебютной игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в чемпионате Франции. Парижане расписали мировую с «Реймсом» со счетом 1:1.

«Это точно не вина Сафонова. У вратаря всегда есть шанс выручить, но близкое расстояние было, достаточно сложно среагировать. В целом, то, что он играет - уже здорово», - передает слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Сафонов присоединился к «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Французский гранд приобрел россиянина у «Краснодара» за 20 миллионов евро. С Матвеем был подписан пятилетний контракт.