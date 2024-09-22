Бубнов дал прогноз на матч «Ахмат» - «Крылья Советов»

В матче девятого тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на домашнем стадионе примет самарские «Крылья Советов». Об этой встрече высказался бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов.

«1:1. Самарцы в последнее время выглядят интереснее соперников. Плюс вернулись многие лидеры. У «Ахмата» беда и с составом, и с игрой. Результативная ничья смотрится самым логичным результатом», - цитирует эксперта Sportbox.

Матч «Ахмата» и «Крыльев Советов» состоится в понедельник, 23 сентября, начало запланировано в 18:30 по московскому времени. Хозяева занимают последнее место в таблице, а «Крылья» - десятое.