Булыкин рассказал, что думает о «Химках»

Бывший нападающий сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о подмосковных «Химках».
«Химки» у нас стоят особняком. Там постоянно происходит такое, что ни один эксперт и футболист этого не может объяснить. Здесь много неизвестного. «Химки» действуют в своём непонятном всем ключе», - передает слова Булыкина «Чемпионат».
В рамках девятого тура Российской премьер-лиги «Химки» на своем поле примут «Оренбург». Встреча состоится сегодня, 22 сентября. Стартовый свисток главного судьи прозвучит в 14:15 по московскому времени.
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