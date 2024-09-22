Жуков: «Спартак» чередует хорошие матчи со средними»

Александр Жуков, являющийся почетным президентом Олимпийского комитета России, поделился мнением об игре московского «Спартака» на старте сезона-2024/2025.

«Игра «Спартака» неровная. Хорошие матчи чередуются со средними. Две игры против «Динамо» Махачкала получились неудачными. Конечно, «Спартак» прибавил, состав стал лучше, качественнее стала его глубина», - приводит слова Жукова «Спорт-Экспресс».

В следующем матче «Спартак» на своем поле сыграет против столичного «Динамо». Дерби пройдет сегодня, 22 сентября, начало запланировано в 16:30 по московскому времени. После восьми туров «красно-белые» занимают пятое место в таблице, а «бело-голубые» - четвертое.