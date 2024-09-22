Мостовой высказался о стажировке в «Спартаке»

«На матче звезд перебросились фразами со Станковичем. Все зависит от календаря. У них выезда, игры. Я же свободный человек. Посмотрим, как лучше сделать. Нужно же приехать на базу, посмотреть тренировки», - приводятся слова Мостового на страницах «Спорт-Экспресса».