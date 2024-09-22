Булыкин высказал мнение о дерби «Спартак» - «Динамо»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о своих ожиданиях от поединка девятого тура Премьер-лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо».

«В матче «Спартак» - «Динамо» нет фаворита. Встречаются две команды, которые претендуют на борьбу с «Зенитом», как они считают. Игра обещает быть интересной», - приводятся слова Булыкина на страницах «Чемпионата».

«Спартак» примет «Динамо» на домашнем стадионе «Лукойл Арена» сегодня, 22 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этим матчем хозяева занимают пятое место в таблице, а гости – четвертое.