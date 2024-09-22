Колыванов оценил шансы в дерби «Спартака» и «Динамо»

Экс-игрок столичного «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о сегодняшней встрече «бело-голубых» и московского «Спартака» в рамках девятого тура чемпионата России.

«Громаднейшие ожидания. Надеюсь, что «Динамо» и «Спартак» покажут все свои лучшие качества. «Спартак» сейчас выглядит чуть предпочтительнее, стоит на планочку выше», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч «Спартака» и «Динамо» состоится в воскресенье, 22 сентября, на московском стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по местному времени. В преддверии дерби хозяева идут на пятом месте, а гости – на четвертом.