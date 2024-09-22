Круговой - о ничьей с «Рубином»: «Считаю, что это поражение»

Фланговый защитник Данил Круговой, выступающий за столичный ЦСКА, высказался о вчерашнем поединке против казанского «Рубина» в рамках девятого тура Премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Перерыв повлиял. «Рубин» добавил, это было ожидаемо. Нам надо было ещё забивать. Жаль, что не засчитали гол Мусаева, при 2:0 было бы намного увереннее. К сожалению, 1:1. Считаю, что это поражение», - передает слова Кругового «Матч ТВ».

После этого матча «армейцы» набрали 14 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Рубин», в свою очередь, с 11 очками находится на восьмой строчке.